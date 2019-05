Polícia Militar prende foragido da justiça com droga e arma de fogo na BR-317

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre empossou no último sábado, 18, no município de Xapuri, a primeira mulher a comandar um batalhão operacional dos Bombeiros no estado. Marcela Sopchaki ingressou na carreira militar há 12 anos e desde então não parou de evoluir. Aos 32 anos, ela relembra com gratidão cada degrau que precisou subir para chegar ao comando do 8° Batalhão dos Bombeiros, na cidade “princesinha” do Acre.

“Comecei como soldado, me tornei cabo e depois sargento do CBMAC. Após nove meses de formada sargento, passei num concurso público para me tornar oficial”, conta Marcela. Segundo a aspirante a oficial, foram dois anos intensos de preparação para poder comandar uma unidade operacional.

Assim que surgiu a oportunidade de chegar ao comando da unidade, Marcela revela que se assustou, mas decidiu enfrentar o desafio. “Fiz curso de formação de oficiais em Goiás (GO) junto a outros 27 aspirantes. Foi uma decisão muito feliz. Para mim, é motivo de honra, orgulho e gratidão pelas oportunidades”.

Ela já iniciou os trabalhos no novo batalhão. Assim que se mudou, foi recebida com carinho pela população de Xapuri. “Já iniciei meus trabalhos, me apresentei ao quartel da PM e conheci alguns moradores. Quero desenvolver o trabalho que me capacitei para fazê-lo”. Ela pretende dar continuidade ao que a corporação já vinha fazendo. “Iremos fazer uma ampliação do trabalho que os Bombeiros já vinham fazendo na cidade”.

Formada em economia pela Universidade Federal, a nova comandante anseia que outras mulheres também possam comandar outros batalhões futuramente. Ela e outras quatro mulheres que se formaram em dezembro de 2018 são pioneiras e formam a primeira turma feminina no Acre com condição de chegar ao posto de coronel do Bombeiros.