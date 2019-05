Homem é ferido com um tiro no peito em via pública na Baixada da Sobral

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco. Ricardo Queiroz Sales de Souza, de 30 anos, foi ferido com um tiro, no final da tarde desta quarta (22), na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, a vitima estava caminhando na rua quando um homem não identificado em uma motocicleta se aproximou, parou a moto e de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro. Mesmo ferido, Ricardo ainda conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Ricardo ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). De acordo com a Médica do Samu, o estado de saúde de Queiroz é grave, pois a vítima foi atingida com um tiro no peito esquerdo e o projétil ficou alojado no lado direito.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local e após colher as características do criminoso e da moto saíram em busca de prendê-lo, mas o acusado não foi encontrado. O caso sera investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia não soube informar a motivação do crime.