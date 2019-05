URGENTE: Jovem é executado a tiros em Praça Pública no bairro Plácido de Castro

Em apenas três dias as policiais civil e militar do estado do Acre desvendaram um crime macabro ocorrido na região do Segundo Distrito de Rio Branco, e que somente tornado público após vídeo em que aparece um jovem amarrado e sendo subjugado por outros armados de facas que o obrigam a declarar o nome de uma facção criminosa que atua no estado.

Em outra cena macabra gravada no meio do mato e em um local escuro, um fogo de luz (lanterna) e direcionada no rosto da vítima que já aparece desacordada com a camisa cobrindo o rosto e sendo decapitado por dois homens, enquanto outro grita palavras de ordem da facção.

Já no primeiro vídeo, a vítima agora identificada pelo nome de Raimundo Lacerda do Nascimento, de 23 anos que no vídeo disse o nome e o ramal que o local em que residia, o Loteamento Sol Nascente, também região do Segundo Distrito.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, Paulo Cezar Rocha, foram presos quatro pessoas, entre elas uma mulher, identificada pelo nome de Adriana Silveira, que seria namorada da vítima Raimundo, e que atraiu a vítima para o local da emboscada, onde em seguida foi mantido em cárcere privado, torturado em seguida decapitado, em um ritual de pura perversidade.

Além de Adriana estão envolvidos no crime, Arlys Keuby de Oliveira Almeida, vulgo “Pepe” que segundo as autoridades policiais teria influenciado Adriana a atrair o namorado para a morte. “Um psicopata que mata pelo prazer de matar, e antes manter a vítima em cárcere privado e sendo torturado física e psicologicamente” assim foi classificado Arlys, pelo secretário Paulo Cézar.

Outros dois criminosos que participaram efetivamente da barbárie também foram presos, Emerson da Silva Saraiva, vulgo “Italiano” e um adolescente de 14 anos que apesar da pouca idade tem uma personalidade extremamente violenta e fria.

Corpo de Bombeiros realiza buscar do corpo que criminosos jogaram no rio

Após o crime desvendado, criminosos presos, a polícia civil descobriu através de confissão dos acusados que após terem decapitado a vítima, o corpo foi jogado dentro do rio Acre, em uma região próxima ao bairro Taquari.

Segundo a polícia os autores da barbárie são integrantes de uma facção criminosa que comanda a região do Segundo Distrito de Rio Branco e com forte presença no bairro Taquari, onde já praticaram outros crimes de morte.

A respeito da motivação para o crime as autoridades policiais ainda estão aprofundando, pois o jovem morto não fazia parte de nenhuma facção, mas o que motivou a barbárie, ainda não foi esclarecida.