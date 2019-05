Suspeitos de matar sargento do Exército a tiros e facadas vão a júri no Acre

Na tarde deste sábado (18), o policial militar Alan Martins trafegava em um veículo Onix de cor vermelha na Estrada Dias Martins, sentido bairro/centro quando causou o atropelamento de um casal que trafegava em uma motocicleta, metros à frente bateu na lateral de um carro em seguida colidiu contra dois postes, um de energia de baixa tensão e outro de alta, quebrando um deles, para finalmente perder o controle do veículo que invadiu a mureta de Araújo Mix e capotou diversas vezes deixando um rastro de destruição e dor.

De acordo com informações de testemunhas o militar estaria desenvolvendo alta velocidade quando ocasionou a batida contra a moto em que trafegava o casal José da Silva e Silva 43 anos e sua esposa Silvinha Pereira da Silva, de 38 anos.

Com o impacto da batida a mulher sofreu ferimento grave com dilaceração na perna esquerda e o marido dela escoriações pelo corpo.

Testemunhas informaram que o condutor do veículo até então, não identificado, não prestou socorro às vítimas, não parou o veículo, ao contrário desenvolveu mais velocidade, batendo na lateral de outro carro e em velocidade alta continuou a fazer estrados na via pública, somente parando após colidir contra os dois postes, do qual quebrou um e o carro capotou parando em frente ao Araújo Mix.

Dezenas de pessoas testemunhas o acidente e saíram em socorro ao condutor do carro retirando do interior do veículo que ameaçava pegar fogo sendo controlado por populares que usaram extintores de incêndio para debelar o sinistro.

Ao ser retirado do carro, o motorista que usava farda da Policia Militar, com identificação do Batalhão de Operações Especiais – BOPE e o nome A.Martins afirmou que estava bem, queixou-se de dores nas costelas e ao perceber a presença de um militar pediu varias vezes que tirasse o carro dele do local.

SAMU socorre vítimas atropeladas e condutores do veículo causador de acidente

Três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foram empregadas para prestar socorro às vítimas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco, entre elas a mulher que teve a perna dilacerada e o policial militar que causou o grave acidente.

Relatos de testemunhas afirmam que o motorista do veículo trafegava em alta velocidade e começou a causar acidentes na rotatória que dar acesso a uma Universidade particular, onde atropelou o casal na motocicleta. Seguiu e metros a frente avançou contra o meio fio, calçada até bater nos postes e capotar.

Instantes após o acidente e quando todos os feridos recebiam socorro de populares equipes da Polícia Militar e Batalhão Especial – BOPE chegaram no local, para controlar o trânsito e manter a segurança no local, mas ao mesmo tempo criar um cordão de “proteção” ao policial militar, segundo denúncia de testemunhas.

Policial militar apontado como causador do acidente não faz teste do bafômetro

Apesar de não ter ficado inconsciente o policial militar Alan Martins que dirigia o veículo que atropelou um casal na moto, bateu em um veículo e capotou na Estrada Dias Martins, , e também da unanimidade das testemunhas afirmaram que o mesmo dirigia em alta velocidade, e forte suspeita de embriagues com relatos de que ele acabara de sair de um bar, onde estava com amigos, o policial não passou pelo teste de verificação de alcoolemia (bafômetro), segundo Nota Oficial da Polícia Militar o teste foi ofertado aos envolvidos no acidente, mas que não foi realizado devido a condição clinica dos condutores, a nota assinada pelo Coronel Bino, comandante geral da Polícia Militar.

Também na Nota o Comandante lamenta o ocorrido, se solidariza com as vítimas e finaliza afirmando o compromisso que a Instituição tem de esclarecer o ocorrido.

Mulher não resiste e morre, marido continua internado com as duas pernas quebradas

As vítimas foram levadas ao Pronto Socorro. O marido de Silvinha, José da Silva continua internado no Pronto Socorro de Rio Branco, com as duas pernas quebradas, o policial militar Alan Martins sofreu escoriações leves e foi liberado, já Silvinha Silvinha não teve a mesma sorte, ela não resistiu a gravidade do ferimento causado na perna e morreu no Pronto Socorro, quando aguardava uma vaga para subir para a Unidade de Tratamento Intersivo – UTI daquela unidade de saúde.