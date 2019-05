O contraste na cidade que promete ser modelo na coleta de lixo no Acre

Uma parceria entre a Organização Não Governamental CBCN e a prefeitura de Cruzeiro do Sul que vem sendo desenvolvida desde março do ano passado, promete revolucionar a coleta de resíduos sólidos na segunda maior cidade do Acre.

Na verdade, Cruzeiro do Sul é a primeira cidade escolhida no Brasil para desenvolver o projeto inovador, que promete transformar lixo em energia, trabalhando a reciclagem e gerando renda para quem trabalha na área.

Mas, pelo visto, o projeto ainda tá longe de se tornar referência. Em abril, a prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou a instalação de novas lixeiras com tampas por meio da parceria com a ONG.

O investimento teria sido de R$ 120 mil. Mas no final da tarde desse sábado, 18, na Avenida Copacabana, umas das principais de Cruzeiro do Sul, os urubus e os cachorros ” faziam a festa” nesta lixeira, que não aparenta ser das novas anunciada pela prefeitura.

A gestão dos resíduos sólidos e a utilização do micro revestimento Asfáltico, foram apresentadas há duas semanas pelo prefeito Ilderlei Cordeiro como os grandes diferenciais de sua gestão, que podem servir de exemplos para as outras cidades acreanas. Os prefeitos de 16 das 22 cidades acreanas que participaram de um encontro não foram levados à esse ponto de Cruzeiro do Sul.