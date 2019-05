No AC, ex-candidato a prefeito sofre tentativa de homicídio ao ser atropelado e arrastado por 200 m

Gomes relatou que estava parado no semáforo quando um carro bateu em sua motocicleta e ele caiu no chão. Nervoso, o motorista do veículo desceu, perguntou se ele estava bem e que assumiria todas as despesas e propôs fazer um acordo informal.

“Eu me recusei e falei que faria o que era o certo. Pedi o celular de uma menina para ligar. Nisso, ele entrou no carro, tentou dar ré, mas como vinha um ônibus, ele não conseguiu. Eu voltei para rua, fiquei do lado da moto e foi quando ele avançou para passar. Como eu não saí do meio, caí no capuz do carro e ele começou a acelerar. Me levou por um percurso de cerca de 200 metros. Daí, eu pulei quando chegou em um cruzamento”, lembrou.

Após ser atropelado, Gomes teve alguns ligamentos do pé rompidos e está com a perna imobilizada — Foto: Arquivo pessoal

Depois de arrastar o jovem, o motorista ainda bateu em outros dois carros, acabou abandonando o veículo e fugiu correndo. De acordo com Gomes, o veículo foi apreendido e levado para o pátio de Detran.

“Vou entrar com processo na Vara Criminal por tentativa de homicídio doloso, porque ele já tinha me atropelado, não prestou socorro, fugiu, ainda me atropelou e arrastou no capuz do carro. Vou seguir com o processo para que ele responda e a Justiça possa corrigir o que é possível. E que sirva também de exemplo para que outros criminosos, que cometem crimes no trânsito, tenham na Justiça a resposta devida”, disse Gomes.

Devido o acidente, Gomes afirma que está com a perna imobilizada, porque teve alguns ligamentos do pé rompidos.