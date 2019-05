MP apura irregularidades em Santa Casa de Misericórdia do Acre após fiscalização

O CDD (Centro de Distribuição Domiciliar) dos Correios localizada na Via Verde, na capital acreana, foi assaltada na última sexta-feira, 18.

A assessoria dos Correios no Acre confirmou o assalto, mas afirmou que as informações de como ocorreu o assalto não podem ser divulgadas. “Temos vigilância armada sim, mas as informações sobre como ocorreu o assalto são confidenciais”.

Por causa do assalto, o CDD não está funcionando desde sexta e só volta a abrir as portas ao público na próxima terça-feira, 21.

A direção dos Correios ainda não sabe dizer tudo que foi levado pelos assaltantes. “Houve o roubo, a Polícia Federal foi acionada, estamos no aguardo do laudo da PF e fazendo o levantamento do prejuízo”, afirmou a assessoria.

Mas e quem pagou por uma encomenda e a mesma tenha sido levada durante o assalto, como deve proceder? Essa é uma questão curiosa. Os Correios informam que quem vai fazer o ressarcimento do produto roubado é a loja onde a encomenda foi roubada. “Os Correios não indenizam o destinatário, ele indeniza o remetente. Já que até o objeto chegue ao seu destino ele ainda pertence a quem o remeteu”. Isso significa que quem tiver tido um produto levado durante o roubo vai ter que entrar em contato com quem adquiriu para ser ressarcido.

Um leitor do ac24horas denunciou que ao procurar o CDD para saber se sua encomenda havia sido roubada, recebeu como resposta que deveria entrar na justiça. A assessoria dos Correios informou que esse não é a recomendação correta para os clientes. “Pelo contrário, prezamos pelo bom atendimento, apesar de não termos ainda informações precisas para repassar. Inicialmente pedimos a compreensão dos clientes e que aguardem, pois no momento ainda estamos trabalhando na identificação do que foi levado e a partir de terça-feira deveremos começar a entrar em contato com nossos clientes”, afirma a assessoria dos Correios.