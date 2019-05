Gladson Cameli determina afastamento de policial envolvido em acidente de trânsito

O governador Gladson Cameli determinou o afastamento, do gabinete militar, do policial Alan Martins. Ele é apontado por testemunhas como causador do acidente trânsito que resultou na morte de Silvinha Pereira da Silva, no último sábado, 18.

A informação do afastamento foi dada na tarde desta segunda-feira, 20. “Independente do inquérito militar que foi aberto para apurar a ocorrência, me solidarizo com a família da vítima e acabei de determinar ao gabinete militar o afastamento do Alan da equipe que faz a segurança governamental. O policial militar tem por obrigação de andar dentro da lei, promover a ordem e a segurança da população. Lamento este triste episódio e já determinei total apoio a família”, afirmou Cameli.