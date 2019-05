Homem é preso com armas após tiroteio em Rio Branco

Um tiroteio supostamente promovido por facções rivais ocorrido na noite desta quinta-feira (16), na Invasão do Conjunto Universitário resultou na morte de um adolescente de 17 anos, identificado pelo nome de João Vitor, atingido com um tiro na cabeça, e outro menor de 14 anos gravemente ferido com tiros no peito e na perna.

De acordo com informações de testemunhas, as duas vítimas estavam conversando no quintal de casa, quando três homens armados desceram de um carro de cor preta, e seguiram na direção dos menores já atirando.

Após efetuarem cerca de 15 tiros, os desconhecidos retornaram para o carro e empreenderam fuga.

Os dois menores ficaram feridos e agonizando no chão. Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o SAMU.

O adolescente João Vitor atingido com um tiro na cabeça, foi socorrido por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, pela equipe de suporte avançado e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico, não resistindo a gravidade dos ferimentos morrendo minutos depois, quando era atendido pela equipe médica naquela unidade de saúde.

A outra vítima, também menor de 14 anos, atingido com tiro no peito e na perna foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

A polícia ainda não sabe o que motivou o ataque, mas recebeu informações de que apesar da pouca idade os dois adolescentes integravam uma facção criminosa que tem atuação na região em que aconteceu o crime.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa- DHPP.