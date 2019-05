Goleiro acreano fica fora da Copa América

Ainda não foi neste fim de semana que o futebol acreano conseguiu a primeira vitória em uma competição nacional. Das três equipes que entrar em campo, ninguém conseguiu um triunfo. Foram dois empates e uma derrota.

No sábado, jogando em Manaus, o Galvez foi goleada pelos donos da casa por 5×2, em jogo válido pela série D. Domingo, em Varginha, interior de Minas Gerais,.o Atletico empatou em 0x0 com o Boa Esporte pela série C.

Ainda no domingo, na Arena da Floresta, o Rio Branco ficou no empate sem gols com o Fast/AM Essas mesmas equipes voltam a campo no próximo final de semana, buscando a primeira vitória do futebol acreano no brasileirão.