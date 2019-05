Bandidos armados fazem mulher de policial refém e roubam carro em Rio Branco

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019.2 já está com data marcada. Os estudantes interessados em ingressar em universidades públicas brasileiras podem se candidatar a partir de 04 de junho até às 23h59 do dia 7 de junho, de acordo com o horário oficial de Brasília. O cronograma foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15).

Só poderão concorrer às vagas do processo seletivo, os candidatos que participaram da edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que, cumulativamente, tenham obtido nota acima de zero na prova de redação. Durante o período de inscrições, podem ser cadastradas até duas opções de vagas – que podem ser alteradas enquanto o sistema estiver disponível.

Vagas e classificação

O edital do SiSU 2019.2 não especificou a quantidade de vagas ofertadas, uma vez que o prazo para retificação do Termo de Adesão das universidades encerra em 17 de junho. Na primeira edição deste ano, no entanto, foram ofertadas 235 mil vagas em 129 Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, entre universidade, institutos federais de educação e faculdade.

A classificação dos candidatos acontecerá em ordem decrescente de pontuação. Cada instituição pode atribuir pesos diferentes para cada uma das provas do Enem, a depender do curso, e também atribuir bônus em decorrência de políticas afirmativas. Além disso, são considerados critérios de classificação:

I – maior nota na redação;

II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Resultado do SiSU 2019.2

A divulgação do resultado do SISU 2019.2 está marcada para 10 de junho em chamada única. A consulta poderá ser realizada na página do processo seletivo disponível na internet e nas instituições em que o candidato se inscreveu. As matrículas acontecem entre 12 e 17 de junho, segundo editais próprios de cada instituição.

Candidatos não selecionados na chamada única deverão, obrigatoriamente, manifestar interesse na lista de espera do SiSU 2019 entre os dias 11 e 17 de junho, às 23h59. É permitido pleitear apenas uma das opções de vagas cadastradas durante o período de inscrições. Por outro lado, candidatos selecionados em uma das vagas não terão direito à participação.