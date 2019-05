Petecão se reúne com reitoria da UFAC para debater cortes nos recursos das universidades

O senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu com a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino, e com o pró-reitor de Planejamento, professor Alexandre Ricardo, para discutir os cortes anunciados pelo governo federal às Universidades Federais no Brasil.

De acordo com Petecão, que é vice-líder do Governo no Congresso Nacional, o corte foi utilizado pelo Governo Federal como um “freio de arrumação”.

“Não está normal a situação das universidades no país. Encontraram plantações de pés de maconha dentro da Universidade de Brasília. Não foi uma e nem duas vezes que veicularam fotos e vídeos de pessoas nuas nas instituições”, disse o senador, ao defender a necessidade de que o governo tem de reorganizar o funcionamento das Universidades Federais.

Petecão relembrou de quando a polícia esteve impedida de entrar na universidade, além da partidarização destas instituições.

O senador afirmou ainda que deseja que as universidades brasileiras, sobretudo a do Acre, sejam referência de ensino, e que desconhece alguém que seja favorável ao corte nos recursos. “O governo federal está aberto para ouvir as demandas de todas as universidades do Brasil. Ninguém é favor de corte de recursos, o que tá sendo feito é uma tentativa de corrigir os problemas detectados nas universidades”, disse.

Da Assessoria