Polícia Civil prende traficantes e desarticula grupo que agia no bairro Wanderley Dantas

Dando continuidade a operação da Polícia Civil que resultou na apreensão de 12 kg de maconha, arma de fogo e na prisão Jânio Martins de Souza junho, de 39 anos e Leandro da Silva Cerqueira, de 23 anos, na manhã de segunda-feira (13) na rua Severino Ferreira, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes apresentaram na manhã terça-feira (14) na Delegacia de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha, a prisão de mais dois criminosos que fazia parte do grupo que comandava o tráfico de drogas no bairro Wanderley Dantas.

Jhones Marques Souza e Lucas Sampaio da Silva, eles foram presos no Ramal do Mutum, na parte alta da cidade.

De acordo com o Delegado Pedro Resende, Jhones guardava os entorpecentes na chácara para o traficante Jânio, Lucas era quem cuidava e Leandro era quem utilizava o carro do Jânio para fazer a entrega dos entorpecentes nas “bocas de fumo” no bairro Wanerley Dantas.

“Demos continuidade às investigações, sabíamos que o Jânio tinha montado uma rede pra comprar, guardar e pra distribuir a droga no bairro Wanderley Dantas, na segunda-feira (13) no período da tarde, conseguimos localizar uma chácara que era utilizada pelo Jânio, através de um comparsa, o Jhones, que é dono do imóvel no Ramal do Mutum onde guardava a droga. Quando chegamos no local prendemos o Jhones e seu funcionário, o Lucas, e conseguimos desarticular essa rede de distribuição de drogas. Foi mais uma ação da Polícia Civil desmontando mais um grupo de uma organização criminosa”, concluiu Resende.

Na ação da Polícia na chácara foi apreendido um simulacro de fuzil, 16 tabletes de maconha, 13 trouxinhas de cocaína e munições.

Os presos estão a disposição da justiça e responderão pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.