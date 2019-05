Homem é morto a facadas dentro de beco em bairro de Rio Branco

Demio David, de 20 anos, foi preso em flagrante pelo roubo de um celular, na tarde de terça-feira (14), no Belo Jardim, em Rio Branco. Ao ser preso, ele foi identificado como um dos suspeitos de participar de um arrastão, na Estrada Transacreana, no último dia 9, quando um homem foi morto.

Cinco bandidos armados e vestidos com fardas da Polícia Militar fizeram um arrastão em casas que ficam no Ramal Liberdade, Seringal Macapá, na Transacreana e Agcélio Missiano, de 34 anos, foi morto a tiros quando tentava fugir dos bandidos. Uma das vítimas conta que todos os cinco homens estavam armados com pistolas, revólver e espingarda.

Vestidos com farda da PM, bandidos fazem arrastão em comunidade no AC e matam morador — Foto: Arquivo pessoal

A apresentação do preso ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), na Divisão de Investigação Criminal (Dic). As vítimas do arrastão devem comparecer ao local para fazer o reconhecimento do suspeito, segundo informou o delegado Sérgio Lopes, que investiga o caso.

“Nós estávamos investigando ele a cerca desse roubo na Transacreana e quando chegamos ao local, ele [David] estava com esse celular e conseguimos identificar esse aparelho roubado e ele foi preso em flagrante pelo roubo. Temos indícios fortes de que ele é um dos suspeitos do crime que aconteceu na Transacreana”, disse o delegado.

Ainda segundo Lopes, as vítimas do arrastão devem ser mobilizadas para fazer o reconhecimento do suspeito.