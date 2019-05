Estado e prefeitura buscam acordo para manutenção dos espaços públicos da capital

Governo solicitou proposta financeira para que o município assuma a manutenção definitiva dos espaços públicos de Rio Branco

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade se reuniu com a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, na sexta-feira, 10. Na pauta, a manutenção dos espaços públicos da capital acreana.

Segundo Ribamar Trindade, é de total interesse do Estado zelar pelos espaços de convivência da comunidade, como Parque da Maternidade, Parque Tucumã e vias públicas como a Via Chico Mendes, que não pertencem a uma gestão ou a outra, mas sim à população.

“Queremos a cidade bonita, segura e iluminada. Essa reunião visa solucionar definitivamente a manutenção dos espaços públicos além de sua proteção”, disse o secretário.

Na ocasião a prefeita aproveitou para solicitar do governo do Estado o chamamento das empresas que realizaram obras no verão passado. “Temos vários erros construtivos em obras como a do Programa Ruas do Povo. Assim, solicitamos a parceria do governo em trazer essas empresas à responsabilidade do trabalho não finalizado ou mal feito. São obras muito recentes, executadas no segundo semestre de 2018”, declarou a prefeita.

O secretário de pronto atendeu ao pedido da prefeita garantindo que a preocupação do governo é que todas as obras já executadas ou em execução, da gestão anterior, sejam revistas ou finalizadas o quanto antes.

Como definição da agenda, o secretário Ribamar Trindade solicitou da prefeita, acompanhada do secretário da Casa Civil, Márcio Oliveira, do secretário de Zeladoria do município Kellyton Carvalho e do secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Venícios, proposta financeira para que o município assuma todos os espaços públicos e vias urbanizadas (canteiros e ciclovias), na limpeza, manutenção da malha viária e iluminação pública.