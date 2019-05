Em Brasília, governador pede urgência para recuperação de pistas de pouso de quatro municípios acreanos

Gladson explicou que recuperar as pistas de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus ‘significa salvar vidas’

Em reunião nesta terça-feira, 14, em Brasília, na sede da Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC, o governador Gladson Cameli reforçou a urgência da recuperação das pistas de pouso de quatro municípios acreanos: Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus. A reunião aconteceu com o diretor do Departamento de Investimento em Infraestrutura de Aeródromos Regionais, da secretaria de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, Eduardo Henn Bernardi. Também participaram vários técnicos do órgão, além de técnicos da Representação do Estado do Acre em Brasilia e da secretária de Estado de Comunicação, Silvânia Pinheiro.

“A recuperação efetiva, com serviços de qualidade, é urgente, pois significa salvar vidas. Essa urgência visa evitar acidentes iminentes em virtude da precariedade em que essas pistas se encontram. Além disso, são municípios distantes e isolados via terrestre e a falta de pistas adequadas penaliza à população local, inclusive para acesso a serviços de saúde especializados e de emergência”, explicou o governador.

Cameli alertou, ainda, que os municípios de Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo estão localizados na fronteira com o Peru, região de tráfico de drogas, problema este que se estende para os demais municípios da região, como Porto Walter e Jordão. “A falta de pistas de pouso com infraestrutura adequada prejudica a fiscalização e o combate ao tráfico”, ressaltou lembrando os consequentes problemas, como a violência.

“Precisamos que as obras comecem ainda este ano, pois o inverno amazônico é longo e o verão é curto na região”, apelou o governador.

O diretor Eduardo Bernardi explicou que o município de Marechal Thaumaturgo já integra o Plano Aeroviário Nacional (PAN) e conta com projeto em andamento. Ele ainda ficou da avaliar a possibilidade de também incluir Porto Walter no Plano. Já Santa Rosa e Jordão, explicou, precisam de legalização cadastral para poderem obter recursos públicos, já que isso não foi feito pelos governos anteriores.

Gladson determinou à equipe técnica que tomasse as providências para que esse cadastramento seja feito o mais rápido possível. Bernardi se comprometeu a avaliar a situação dos municípios acreanos e uma forma de atender aos apelos de urgência feitos pelo governador.