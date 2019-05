Cruzeiro do Sul registra mais 100 assaltos em quatro meses, aponta PM

Centenas de alunos e professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac) protestam nesta quarta-feira, 15, contra o corte de ao menos 30% em verbas de universidades públicas, anunciado pelo Governo Federal.

O ato realizado no município de Tarauacá acompanha o movimento nacional em Defesa da Educação.

Na Ufac, o corte representa a redução de aproximadamente R$ 15 milhões no orçamento de manutenção da universidade. Já no Instituto, a perda é de R$ 5,8 milhões. Os bloqueios de verba inviabilizam o funcionamento das duas instituições a partir do 2º semestre.

O protesto ocorre um dia após o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizer que não descarta a possibilidade da pasta sofrer novos cortes.

Os bloqueios de orçamento no MEC atingiram recurso que vão da educação infantil à pós-graduação. Somente nas universidades federais os cortes chegam a R$ 2 bilhões.