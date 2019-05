Balsa de Xapuri está furada e sem conserto pelo governo, cobram deputados

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nesta segunda-feira (13/05) a operação tapa-buraco para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade, de acordo com o prefeito Tião Flores com a chegada do verão, os trabalhos serão realizados em todos os Bairros. “Todos os bairros serão atendidos, e o Bairro José Hassem será iniciado logo após a conclusão dos serviços aqui no centro da cidade.” Flores garantiu ainda que a ponte será entregue dentro de 20 dias.

O secretário de Obras Raimundão ressaltou que agora com a chegada do verão a prefeitura vai fazer um trabalho a contento da população. “Vamos fazer um trabalho que atenda os anseios da população, o período chuvoso tem atrapalhado, mais agora com a estiagem vamos levar só serviços de recuperação de ruas a todos os bairros, afirmou Raimundão.