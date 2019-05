Agentes da DRE prendem dupla com arma de fogo, três celulares e 12 kg de maconha, em Rio Branco

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas para o curso online e gratuito sobre Políticas de Saúde e Assistência Farmacêutica no SUS. Os interessados podem se candidatar até o dia 3 de julho no portal da Fiocruz. A instituição oferta cursos em diferentes modalidades, como atualização, pós-graduação lato sensu e stricto sensu presenciais e a distância.

A formação tem como objetivo capacitar profissionais que atuam na área sobre os princípios e diretrizes do SUS e apresentar conhecimentos sobre as políticas relacionadas à Assistência Farmacêutica. Após realizar a inscrição, o estudante tem acesso aos módulos que formam o conteúdo programático. São eles: Políticas de Saúde e Política de Assistência Farmacêutica no SUS.

Certificado curso online Fiocruz

Os profissionais podem ter acesso a um certificado de conclusão do curso. Para isso, basta concluir a carga horária, realizar as atividades propostas e conquistar aproveitamento mínimo de 70%. O curso possui o total de 40 horas de carga horária.

Além da Fiocruz, a Universidade Aberta do SUS também oferece cursos online na área de saúde. Os cursos gratuitos são uma oportunidade para o profissional adquirir novos conhecimentos e turbinar o currículo.

Agência Educa Mais Brasil