Adolescente de 17 anos leva tiro na cabeça em assalto após sair de baile funk

Uma tentativa de latrocínio foi registrada na noite deste domingo (12). Um adolescente de 17 anos, foi baleado na cabeça nas dependências de um hotel, após o show da Mc Lucy, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que estavam no local, o menor havia saído do evento na companhia de amigos, quando homens armados chegaram em um carro, e um dos criminosos desceu do veículo, subtraiu os bens do garoto e em seguida efetuou um tiro que atingiu a cabeça do adolescente. Após a ação, os bandidos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime. A Polícia relatou a reportagem do site ac24horas, que existem várias versões do crime e que testemunhas já estão sendo ouvidas.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local e chegaram a fazer várias rondas na região, mas os criminosos não foram encontrados.

Familiares informaram a Polícia que o menor não tem envolvimento com organizações criminosas.