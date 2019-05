Mega-Sena, concurso 2.150: confira as dezenas sorteadas na noite deste sábado

A desempregada Fabíola Passos, natural de Sena Madureira, veio para Rio Branco após descobrir que estava grávida de trigêmeas. Por ser uma gravidez que requer maiores cuidados, a jovem teve que passar a morar dentro do hospital durante a gestação.

Com um parto conturbado, e alguns dias na UTI por conta de uma pré-eclâmpsia, Fabíola deixou a maternidade com suas três filhas recém-nascidas, que foram impedidas pelo médico de regressar ao município de origem da mãe devido à fragilidade e o risco de não suportarem a viagem. As quatro, mãe e filhas, foram acolhidas na casa de uma amiga que reside no bairro Universitário.

Para garantir a sobrevivência das crianças, que necessitam de uma fórmula infantil especial, cuja lata de 400g custa mais de 80 reais, Fabíola vem contanto com a solidariedade de amigos e pessoas que se sensibilizam com a situação da família por meio das redes sociais. Uma rifa vem sendo organizada para ajudar nas despesas com as crianças.

“Recebemos algumas doações de eletrodomésticos de um lojista lá de Sena para arrecadar dinheiro e ajudar nas despesas. Infelizmente, não tenho outro recurso financeiro que não seja o Bolsa Família, de 89 reais. Agradeço quem já nos ajudou doando algumas latas de leite, mas com três bebês tudo acaba mais rápido”, diz ela.

Quem se dispuser a colaborar com as crianças, que sé se alimentam com leite Aptamil Pré Transition ou Nestogeno 1, pode entrar em contato pelo telefone (68) 99911-9781.

Fabíola aguarda que os bebês ganhem peso para retornar ao município de Sena Madureira.