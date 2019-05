Foragidos por roubo são presos com revólver dentro de táxi em rodovia do Acre

Uma friagem moderada deve passar pelo Acre neste final de semana. Segundo dados meteorológicos do site ‘O Tempo Aqui’, do pesquisador Davi Friale, uma onda de frio polar, a segunda de 2019, deve dar o ar da graça neste domingo, dia 12.

As mínimas, ao amanhecer, entre segunda-feira e quinta-feira, deverão oscilar entre 13 e 17ºC, por exemplo, nas cidades acreanas de Rio Branco e Brasileia, porém com sensação térmica inferior devido aos fortes ventos que estarão soprando, cujas rajadas poderão passar de 60km/h em alguns pontos.

Segundo Friale, a temperatura mais baixa deve atingir, principalmente, a região leste do estado, trazendo o vento mais frio às cidades como Rio Branco, Senador Guiomard, Brasileia, Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri.

Conforme os dados, a segunda onda de frio polar chega por volta do meio-dia (entre 10h da manhã e 3h da tarde) do domingo. Até as primeiras horas de segunda-feira, os ventos intensos da direção sudeste já estarão presentes em todo o estado do Acre.

A incursão de ar polar deverá permanecer até por volta da próxima quinta-feira, deixando as noites com temperaturas amenas, principalmente no leste e no sul do Acre.

Alerta de temporais

A partir da noite de sábado, mas, principalmente, no domingo, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, em vários pontos do Acre.

Em Rio Branco, o domingo será com chuvas desde as primeiras horas do dia. A partir do fim da tarde, a temperatura cai rapidamente e no início da noite, a segunda friagem do ano já será sentida por todos, com nuvens baixas e ventos intensos e ininterruptos da direção sudeste.

Calor intenso

O calor pré-frontal será intenso no Acre, até sábado, com temperaturas máximas, durante a tarde, que poderão passar de 35ºC, estabelecendo novos recordes deste ano.

Mais informações no tempo aqui.