Marcha para Jesus 2019 deve reunir 50 mil pessoas em Rio Branco

Em sua 23ª edição em Rio Branco, a Marcha para Jesus 2019, que ocorrerá no próximo sábado, 11 de maio, deve reunir 50 mil pessoas, segundo a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre). A concentração será na Gameleira, a partir das 15 horas.

“Este ano a Marcha para Jesus será em favor do Resgate da Família. Nosso Estado está mergulhado em uma intensa violência e estaremos orando para que Deus possa restaurar as famílias e também iremos orar pela prosperidade do nosso Estado”, ressalta o pastor e presidente da Ameacre, Paulo Machado.

Todos os anos a Marcha para Jesus ocorre com o propósito de reunir as igrejas evangélicas do Acre para manifestar benção sobre a população. De acordo com o pastor Paulo Machado o evento é uma “caminhada de manifestação da fé cristã.”

A edição 2019 da Marcha para Jesus terá um roteiro diferente das últimas edições, quando encerrava no Estádio Arena da Floresta. Este ano o encerramento será em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital acreana.

A multidão de fiéis passará pelo Bairro Seis de Agosto, Rua Marechal Deodoro, Avenida Ceará, Avenida Getúlio Vargas e chegada prevista às 17h30 no Palácio Rio Branco, onde os marchantes receberão ministrações e louvores.

Dentre as atrações da Marcha 2019 estão bandas com membros de igrejas locais e ministros. O evento contará ainda com carros de som durante todo o trajeto.

A marcha para Jesus 2019 é um evento das igrejas do Acre, organizado Ameacre – presidida pelo pastor Paulo Machado e coordenada pelo apóstolo Edgar Silva Araújo, com apoio institucional da Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado do Acre.