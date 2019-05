Com Ruan suspenso, Miller deve voltar ao time titular do Atlético-AC contra o Boa Esporte

O Atlético-AC não terá o goleiro Ruan na partida contra o Boa Esporte, no domingo (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Expulso no empate com o Ypiranga-RS, no último domingo, ele deve ser substituído por Miller, que foi o goleiro titular na campanha do título estadual do Galo Carijó, mas perdeu a vaga no 11 inicial após a contratação do companheiro de posição

Miller entrou na etapa final do jogo contra o Ypiranga-RS, após a expulsão de Ruan, e teve os primeiros minutos na Série C desta temporada. Ciente da responsabilidade de voltar ao gol celeste em um jogo tão importante, já que o time acreano ainda não venceu na competição, ele garante que está focado e com o objetivo definido para a partida em Minas Gerais.