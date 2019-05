Mobilização, Dia D e mais postos de saúde não melhoram cobertura vacinal do Acre

A cobertura vacinal contra a gripe no Acre é a 4ª menor do país, mesmo diante de todo o esforço das campanhas e o Dia D realizado no sábado passado, 4 de maio. A vacinação do Acre só ganha do Rio de Janeiro, que cobriu apenas 28,11% do público-alvo; Pará, com 31,93%, e Roraima, que vacinou 34,19%. O Amazonas vacinou 88,8% da população pretendida.

Além dos postos tradicionais, a Secretaria de Estado da Saúde abriu pontos de vacinação em locais de grande fluxo de pessoas -só em Rio Branco foram cinco mas o resultado não veio. Os dados são do Ministério da Saúde.