Dupla é detida com carne de caça na BR-364

O slogan da atual gestão de Rodrigues Alves “Uma nova história” não se traduz em ações: A cidade é mais esburacada das 5 do Vale do Juruá. Os moradores lamentam e reclamam, mas não encontram eco nos vereadores da cidade, onde o prefeito Sebastião Correa (MDB) não tem oposição.

Na chegada da cidade, onde há um portal de boas vindas, já é possível ver o que se espalha por todo o município: buracos e mais buracos. A rua Sena Madureira se estende por toda a cidade e concentra a maior parte do comércio de Rodrigues Alves. O pequeno empresário Raelson Pinho, que tem uma pequena casa de carne, diz que “aqui lutamos com dificuldade para manter o comércio aberto e as condições dessa rua não ajudam em nada. Essa cara de abandono da cidade afasta todos daqui e nós comerciantes sentimos isso no bolso e os moradores vivem com seus carros avariados”.

Na rua onde fica a sede da prefeitura de Rodrigues Alves, os buracos também se multiplicam. Nesta quarta-feira, 8, um grupo de trabalhadores pintava meios fios e tapava os buracos com restos de concreto, em clara demonstração de descaso. Um dos trabalhadores da equipe, que pediu para não ter o nome revelado, disse “ estamos pintando, dando esse trato no meio fio porque sábado o prefeito vai inaugurar o CRAS nessa rua. E nos buracos como não tinha outra coisa, usamos esses pedaços de restos de demolição de uma obra ali”.

O caminhão que faz a coleta de lixo é do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento –deveria ser utilizada em apoio ao fortalecimento da agricultura familiar. Mas em vez disso, recolhe o lixo e leva tudo para o lixão a céu aberto da cidade.

O vereador Neto do Genilson (PSD) que diz não ser de situação nem oposição, e sim independente, explica que, para reclamar das condições das ruas, usou a tribuna e apresentou indicações ao executivo, mas nunca procurou pessoalmente o prefeito Sebastião Correa para tratar da situação de abandono das ruas. “Só protocolo as indicações”, relata.

Prefeito não foi aprender sobre o asfalto do Ilderlei

O prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correa, não foi com os colegas ver a tecnologia usada pelo prefeito Irderlei Cordeiro, na manutenção viária da cidade. Logo depois da etapa no Hotel, onde houve a primeira parte do evento que reuniu 17 prefeitos, o gestor foi embora e não se juntou ao grupo ver a aplicação do Micro Revestimento Asfáltico com Polímero nas ruas de Cruzeiro. Ele e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, presidente da Associação dos Municípios do Acre, se ausentaram dessa etapa do encontro com os colegas.

Sebastião Correa é empresário cruzeirense. É da família dele o Frigorífico São Sebastião, multado pelo Imac em abril deste ano, ao lançar sangue de animais em um manancial. O episódio resultou em uma estranha sequência de fatos: os fiscais que autuaram o frigorífico do prefeito, foram postos à disposição da sede do Imac em Rio Branco. Em seguida o chefe do Imac, em Cruzeiro do Sul, foi exonerado.

O prefeito Sebastião Correa não deu retorno ao nosso pedido de entrevista