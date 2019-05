Arena da Floresta aguarda laudo da Vigilância Sanitária para receber jogo da Série D

Marquinhos assume erro no recuo de bola para o goleiro Ruan, mas destaca que falta cometida pelo camisa 1 celeste foi fora da área e não dentro como foi marcada pela arbitragem

O volante Marquinhos, do Atlético-AC, viveu minutos de herói e de vilão na partida contra o Ypiranga-RS, neste domingo (5), no estádio Florestão, em Rio Branco, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que terminou empatada por 1 a 1.

Logo aos cinco minutos de jogo, ele abriu o placar para o Galo Carijó, aproveitando vacilo da defesa gaúcha. No entanto, na etapa final, esteve envolvido no lance que resultou na expulsão do goleiro Ruan, do Atlético-AC. Na jogada, Marquinhos recuou curto para o camisa 1, que acabou fazendo falta no atacante do Ypiranga fora da área. A arbitragem, entretanto, viu pênalti no lance e expulsou o goleiro celeste.