Após irregularidades, Saúde anuncia novo processo seletivo no Acre

Policiais Militares do 1°Batalhão prenderam no final da tarde desta quarta-feira (8) Ângelo Márcio Alves da Silva, de 32 anos, pelo crime de tráfico de drogas no centro de Rio Branco, próximo ao Mercado Novo.

De acordo com a polícia, durante uma ronda de rotina na região, Ângelo foi visto em atitude suspeita na rua. Ao ver a aproximação da guarnição policial, ele ainda tentou fugir, mas foi abordado. Foi feito uma revista pessoal e os policiais encontraram em posse do homem dentro de um pote 41 pedras de crack, 7 trouxinhas de cocaína, 2 tabletes de maconha e R$ 142,00.

Ângelo foi encaminhado juntamente com os entorpecentes à Delegacia de Flagrantes (Defla). Na delegacia foi constatado que o acusado estava no regime monitorado por tornozeleira e estava com um mandado de prisão em aberto.