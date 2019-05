Agora é Hora: Prefeitura de Rio Branco inicia oficialmente a Operação Verão 2019

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), entregou na manhã desta terça-feira, 7, para 28 escolas de ensino fundamental, kits de materiais para a prática de esportes.

Os kits, compostos de bolas de futebol, vôlei e de basquete, bombas de inflar, cones, bambolês, apitos, redes de vôlei, dentre outros, foram entregues pelo secretário Moisés Diniz e pela equipe da Seme.

Segundo Diniz, no final do ano passado a prefeita Socorro Neri já havia entregue tendas às escolas para a prática de atividades esportivas, uma vez que a maioria das unidades de ensino não contam com quadras esportivas.

“Condições para que as nossas crianças do ensino fundamental possam ter atividades esportivas, como forma de cuidado com a saúde, além de alimentação balanceada que elas já têm em nossas escolas”, frisou o secretário.

No início do ano letivo a prefeita autorizou a compra e distribuição de kits de higiene e material pedagógico para todos os alunos das escolas e creches mantidas pelo município.

“Nós temos uma visão de que precisamos, além de cuidar do educador do professor, da merendeira, do auxiliar, a gente tem que ter uma escola completa, uma escola que tenha acessibilidade, segurança, beleza, que tenha atrativos, que seja musical, que seja bela. Nós estamos mobilizando vários projetos no sentido de dotar nossas escolas com aparelhos de ar-condicionado, extintores de incêndio, salas multifuncionais de recursos, espaço de esporte, salas tecnológicas para que as crianças possam ter acesso, sem esquecer da educação das nossas criança com deficiência”, destacou.

Espaço de bons conteúdos

De acordo com Diniz, o modelo pensado pela atual gestão tem o objetivo de fazer com que a criança se sinta atraída pela escola. “A Noruega tem a terceira melhor educação do mundo e investiu em duas grandes linhas: a primeira, valorizar o educador, do ponto de vista financeiro. A segunda, transformar a escola em um espaço de bons conteúdos. Escolas bonitas, de música, dança, teatro, poesias, lazer, leitura, escolas que façam o aluno vê-la como a sua segunda casa, de acolhimento, onde ela se sinta bem. Esse é o objetivo da gestão da prefeita Socorro Neri”, concluiu Diniz.