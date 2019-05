Reconstrução de prédio do Ifac que queimou em Cruzeiro do Sul deve custar R$ 4 milhões

Mesmo com o anúncio da redução 30% dos recursos das universidades e institutos federais anunciada pelo MEC, a reconstrução do bloco administrativo da sede do Instituto Federal do Acre (Ifac) de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, terá início ainda este ano.

O prédio foi atingido por um incêndio no final de abril deste ano. O incêndio na sede do Ifac da segunda maior cidade do Acre ocorreu no mesmo dia em que o Ministério da Educação anunciou o corte de verbas para o ensino superior no país.

Por conta disso, houve uma preocupação por parte dos estudantes e servidores do campus que temiam que a medida do governo afetasse a reconstrução da unidade.

No entanto, a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, anunciou, nesta terça-feira (7) na rádio CBN Amazônia Rio Branco, que os recursos para a construção de um novo bloco para acomodar a parte administrativa da unidade já estão garantidos.

Segunda Rosana, o secretário nacional de educação profissional e tecnológica, Ariosto Calau, confirmou, nesta segunda-feira (6), durante uma reunião em Brasília, que o Ministério da Educação que vai liberar R$ 4 milhões para as obras de construção de um novo prédio e mais R$ 1 milhão para a aquisição de novos equipamentos.

“O secretário confirmou o que a gente já tinha conversado por telefone que ia nos ajudar na questão do orçamento. Mas, o que eu me senti muito feliz é que isso vai ser de imediato. Então, já está sendo prioridade, ele já vai levar ao ministro e já vai entrar no orçamento para ser liberado a partir da próxima semana”, garante Rosana.

A reitora afirmou que os laudos dos engenheiros avaliou que o bloco atingido pelo fogo foi totalmente destruído. As obras de reconstrução devem começar assim que os recursos forem liberados e o processo de licitação seja concluído.

As causas do incêndio que destruiu o pavilhão de entrada do campus do Ifac ainda estão sendo investigadas pela Polícia Federal. No dia do incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo pode ter sido provocado por um curto circuito na instalação elétrica.