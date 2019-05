Cruzeiro do Sul é contemplado com implantação de Farmácia do Samu

A região do Vale do Juruá agora conta com a implantação de uma farmácia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A proposta é melhorar o fluxo de reposição de materiais utilizados pelas ambulâncias. A entrega do novo estabelecimento ocorreu no início deste mês de maio, no município de Cruzeiro do Sul.

Na farmácia, o controle de medicamentos será feito por um farmacêutico, que fará a distribuição conforme a necessidade de cada município. Os municípios contemplados inicialmente, são Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves. Já para os municípios de Tarauacá e Feijó ainda está sendo estudada a logística para que eles também possam ser abastecidos pela farmácia, segundo explicou Raquel Batista, coordenadora da regional do Juruá/Tarauacá/Envira.

Atualmente o Samu dispõe de escala de médicos completa e ambulâncias ativas na regional do Juruá, Tarauacá e Envira. Além disso, o governo regularizou o cartão de abastecimento de todas as viaturas da Regional de Saúde do Juruá/Tarauacá e Envira.