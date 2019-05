Crescendo no crime: Policia apreende 16 adolescentes por prática de diversas infrações criminais e dois homens acusados por estupro

Mais um homicídio foi registrado na capital acreana. O vigilante Daniel Viana dos Santos de Oliveira, 39 anos, foi morto a tiros no início da manhã desta quinta-feira (9). O crime aconteceu próximo ao Campo do Barata, no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, Daniel estava conversando com amigos na rua, quando homens não identificados se aproximaram em um carro efetuaram vários tiros. O vigilante foi atingido no peito. Os amigos de Daniel saíram ilesos na ação dos criminosos.

Uma ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos à vítima, mas Viana não resistiu e morreu dentro da viatura.

O corpo do vigilante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exame cadavérico.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos criminosos, fizeram rondas pela região, mas não conseguiram prender nenhum suspeito.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.

A Polícia não soube informar a motivação do homicídio.