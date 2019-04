Ação conjunta PC e PRF resulta na prisão de traficante e apreensão de cocaína

O governador Gladson Cameli prestigiou a solenidade de passagem do comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar. Durante o evento ele anunciou a aquisição de dez novas viaturas para o batalhão. Depois de quatro meses e meio à frente da Corporação, o tenente-coronel Emilio Virgilio Lima de Oliveira deixa o comando para assumir uma nova missão junto à Força Nacional.

Quem assume o comando do Bope é o tenente-coronel Edener Franco da Silva. O militar já foi comandante dos 3° e 5° BPM. “Conheço a estrutura e tenho experiência no Bope. Assumo com a expectativa de contribuir com o comando e com o governo para a redução da criminalidade no estado. Vamos receber novas viaturas e contamos com a incorporação de novos policiais. Tudo isso irá contribuir para o êxito de nosso trabalho”, disse o tenente-coronel.

O Bope é empregado em missões especiais e extraordinárias de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública nos limites do território estadual. Atuando em ocorrências de alto risco, apoio às guarnições de radiopatrulhas, controle de rebeliões em presídios, conflitos rurais, captura de foragidos, resolução tática de crises e também em outras ocorrências de grande vulto.

O governador destacou que além de todo o esforço que vem sendo feito para a reestruturação das polícias, o governo tem a proposta de dar condições para o fortalecimento do mercado da construção civil, com o programa de industrialização. Além de fomentar a política pública de abertura do estado para o agronegócio. “Estamos trabalhando para gerar novas oportunidades de emprego e renda, e isso aliado às ações de reestruturação das polícias irá garantir melhoria nos índices de segurança”, destacou o governador.

Gladson falou ainda que até o fim do mês de junho, o Estado irá receber mais 90 viaturas e novos equipamentos para reforçar as ações das forças de segurança público. O empenho do Estado em ampliar as condições de trabalho foi destacado pelo comandante-geral, coronel Mário Cesar. “Nossos governantes estão investindo no aparelhamento da polícia, priorizando a segurança em sinal de respeito à corporação”.

Balanço positivo

Durante a solenidade de passagem de comando, que foi prestigiada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar, o tenente-coronel Emilio Virgilio Lima de Oliveira enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos militares que compõem o Batalhão de Operações Especiais. “Este é um grupo seleto, altamente treinado para reduzir o risco em situações de emergência”, disse.

O tenente-coronel falou ainda dos resultados alcançados durante os primeiros meses da atual gestão. Foram 14 mil pessoas abordadas, das quais mais de 200 foram levadas à Delegacia de Flagrantes. Mais de 1.200 veículos foram abordados, tendo sido possível recuperar mais de 30 que haviam sido roubados ou furtados. O balanço inclui a realização de 40 escoltas prisionais, 480 operações nas diversas áreas de atuação do Batalhão.