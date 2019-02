Enfermeiro Patrício Moreira do SAMU morre vítima de parada cardíaca

George Patrício Moreira, morreu após duas paradas cardíacas, durante percurso de sua casa no Conjunto Manoel Julião ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Tudo que um ser humano pode fazer para salvar outro foi feito no final da tarde desta segunda-feira (25), mas todas as tentativas foram vencidas pela contagem da existência de George Patrício Moreira, enfermeiro Patrício do SAMU, como era conhecido pela população do estado do Acre.

Patrício era enfermeiro com especialização em cardiologia e hemodinâmica pelo Hospital Albert Eisntein e prestava serviço no SAMU.

O amor e profissionalismo com que exerceu a profissão o destacou e o tornou popular e amado entre os colegas de profissão e jornalistas que cobrem área de saúde e polícia.

Por anos e centenas de vezes participou de resgates e ajudou salvas vidas. Ironicamente salvou vidas que estavam sendo vencidas por paradas cardíacas, mas, as manobras e técnicas medicas desempenhadas por ele evitou que inúmeras vidas fossem perdidas, porém hoje apesar de todos os esforços de colegas e com técnicas e equipamentos não foi possível evitar a partida do enfermeiro que muitas vezes chorou diante do inevitável.

Era por volta das 16h30 quando mais um pedido de socorro chegou a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, era a esposa de Patrício Moreira pedindo ajuda para o marido encontrado caído no banheiro de casa, localizada no Conjunto Manoel Julião.

A viatura de suporte avançado, a 01 que Patrício trabalhava saiu em disparada para socorre-lo. Colegas de profissão e missão contavam os milésimos de segundo para chegar ao destino.

Todas as manobras possíveis foram realizadas ainda na casa e conseguiram reanima-lo, deixa-lo consciente ao ponto de ouvir dele a frase “me ajude”.

Do outro lado equipes do Pronto Socorro, também colegas de Patrício já haviam preparado todos os equipamentos disponíveis para recebe-lo, mas na rua Isaura Parente, duas novas paradas cardíacas obrigaram a viatura parar e a equipe entrar em um estado de entregar total, enquanto outros profissionais ouviam no rádio comunicador que a viatura estava parada e os paramédicos estavam tentando reanima-lo para seguir viagem ao Pronto Socorro. Diante da espera angustiante, alguns profissionais do SAMU e Pronto Socorro decidiram seguir ao encontro da viatura e se uniram em uma longa batalha de duas horas pela vida de Patrício, que no inicio da noite, perto das 18h30 minutos decidiu descansar.

Desolados, emocionados e cabisbaixo os amigos pouco a pouco foram se afastando da viatura deixando transparecer a dor que são obrigados a esconder no dia a dia quando perdem uma vida.

O corpo do enfermeiro George Patrício Moreira, será velado na Capela São João Batista, localizada na Avenida Antonio da Rocha Viana, ao lado da TV Gazeta.

A equipe do site Ecos da Notícia, unir-se com imenso pesar pela partida do enfermeiro Patrício Moreira, mais que um profissional, um anjo que salvou vidas, mas que hoje Deus precisou dele. Condolências aos amigos e familiares.