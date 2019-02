Quando morde a língua fica envenenada. Essa é Dolores Estrada revelando os segredos

Hoje estreamos essa coluninha bem “venenosa“, para que vocês se deliciem com os bastidores do poder acreano.

A Coluna da Dolores Estrada não vai te esconder nada. Tudo que é oculto, será revelado…Ô maravilha, ein? Eu vou adorar, espero que vocês gostem também!

Não há lugar mais sujo que os bastidores dos políticos, certo? O novo governo assumiu e prometeu tirar todos os funcionários em comissão que participaram da antiga gestão. Mas, os secretários estão fazendo justamente o contrário. Há uma pequena secretaria que nomeará nos próximos dias, vários cecs do antigo governo. O pretexto é que eles são preparados para o cargo, mas a realidade é que os diretores estão encantados com as mocinhas que assumirão novamente as cecs. Fiquem de olho no Diário oficial do Estado.

Com a confirmação do nome de Luiz Gonzaga para primeiro secretário da mesa diretora da Assembléia Legislativa, quem vai se fortalecer e ser articulador político dentro da Aleac é Ney Amorim. Isso mesmo, vai continuar lá e com seu grupo político recebendo altos salários.

O descontentamento dos militantes da antiga oposição, hoje situação, é muito válido. Ora, eles se expuseram durante vinte anos, defendendo políticos e agora, serão trocados pelos que já faziam parte do governo e que votaram e pediram votos para o grupo que estava no poder. Há secretários que abrem a boca para dizer que isso acontece porque os militantes não são preparados tecnicamente. Vale ressaltar que o antigo governo pagava até doutorado, fora do país, para seus apoiadores. Assim fica fácil ser preparado, né não??

A Garota de programa que está causando nas redes sociais, ao relatar que tem clientes de várias esferas, devia soltar o verbo e dar nome aos bois. No fundo, todos sabemos quem são os figurões que se amarram na “perversão”. Aliás, ô velhos tarados, esses do Acre. Mal levantam…os dedos!

E os membros de organizações criminosas, perigosíssimas, que estão dentro das Igrejas captando votos para seus parentes, ein?

O velho deputado que emplaca a mulher em ótimos cargos públicos e ignora seus cabos eleitorais, devia fazer um favor à humanidade, devia desencarnar!

Na próxima coluna, vou contar sobre uma figura que se dá bem em todos os governos e ainda emplaca as novinhas com quem se relaciona. Quer saber quem é? Vem me ler de novo!

E para você que tem seus segredos sórdidos, cuidado, viu? Sou finíssima, mas desço do salto quando a fofoca é boa. Nem meus sais de banho me acalmam, quando quero futricar!

Bisous, mes amours!