Adolescente de 16 anos é executado na Baixada após deixar casa de namorada

Jhonata Sales Pinheiro de 19 anos, ganhou popularidade nas redes sócias, após gravar um clip pedindo paz na sociedade de Rio Branco, que vivia uma intensa guerra entre membros de facções.

Mas, por trás do talento para fazer música, está de acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, um “serial Killer”, matador em série.

O cantor, que pedia paz na letra de sua principal música, era o mesmo que executava rivais pela a cidade e impulsionava a matança.

MC Ferreira, segundo um levantamento da Polícia Civil, pode está envolvido em vários assassinatos em Rio Branco.

No próximo dia 27, Jhonata Sales, será julgado por um dos crimes.

Ele e Leandro Alcântara, serão levados ao bando dos réus, da segunda Vara do Tribunal do Júri, para responder pela a execução do jovem Robson Nascimento Moura, então com 19 anos.

O assassinato, aconteceu no dia 23 de junho do ano passado, no Conjunto Valdemar Maciel, região do Calafate.

De acordo com a denúncia do Ministério Publico Estadual, a vítima teve a casa invadida é foi morta, com vários tiros, enquanto dormia.

Além do julgamento do próximo dia 27, MC Ferreira deverá voltar ao banco dos réus, para responder por outros assassinatos.

No fim do mês passado, investigadores da DHPP cumpriram 5 mandados de prisão preventiva contra Jhonata Sales, no interior do presídio. Em todos ele é acusado de assassinatos.

