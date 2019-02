Moradores de ramal encontram corpo de garota ao lado de presídio, em Senador Guiomard

O Juiz de direito da Comarca de Brasiléia, Doutor Clovis de Souza Lodi, recebeu seis dos 12 detidos durante uma operação policial que resultou na morte de um dos suspeitos, acusado de iniciar um confronto com a Polícia Militar do município na última terça-feira (12). Maycon Wille não resistiu e acabou morrendo na tarde dessa quarta, dia 13, em decorrência de uma cirurgia realizada em Rio Branco para retirada do projétil que permaneceu instalado em seu corpo.

Durante o dia dessa quinta-feira, 14, os demais apreendidos: Raylan de Freitas Liberato, Moisés Ferreira de Almeida e Carlos Machado Borges, tiveram mantida a prisão preventiva, sendo trazidos para o presídio na Capital.

Thiago Freitas Cavalcante ganhou a concessão de liberdade provisória, mas com medidas cautelares, por ter residência fixa e ser primário no mundo do crime, ficando proibido de frequentar bares, ter contatos com os demais detidos e terceiros e se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial e arrumar emprego.

Os crimes que garantiram a prisão preventiva dos demais, foram ocasionados por diversos delitos, como: ligação com facção criminosa, assaltos, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, ameaças, entre outros.

Após saírem do Fórum, realizaram exames de corpo delito e foram encaminhados para o presídio na Capital. Também foi autorizada a realização de perícia nos celulares apreendidos e dado prazo de 10 dias para relatar o inquérito.