PF-AC desarticula quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Raimunda Pinto Augustinho, de 64 anos poderia passar como a doce senhora moradora de uma cidade do interior do Acre, mas ela foi destaque nas páginas policiais ao ser presa em uma operação da Polícia da cidade de Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre, ao ser suspeita de liderar membros da própria família que junto com ela integravam uma facção criminosa e tocava o terror nos bairros periféricos, onde expulsa famílias de suas casas e transformava o imóvel em ponto de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, além da idosa foram presos mais quatro pessoas da família, Valdersson da Silva, de 25 anos, Raquel Conceição da Silva, de 18 anos, Sebastiana de Souza Saraiva, de 52 anos e Creuza Augostinho dos Santos, de 44 anos.

Na casa em que o bando se encontrava, policiais militares aprenderam mais de cem porções de cocaína.