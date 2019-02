Polícia Federal ´prende taxista transportando seis quilos de cocaína na BR 317

No final da manhã desta segunda-feira (4), três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro Bandeirantes, próximo ao estádio Totão, em Mâncio Lima.

Segundo as primeiras informações da polícia, uma dupla passou de motocicleta e efetuou cerca de 17 disparos que atingiram as três pessoas e uma delas teria morrido no local.

“Ainda não temos muitas informações tendo em vista que acabou de acontecer, mas o que sabemos é que essas pessoas ficaram feridas após esses disparos e uma morreu na hora”, disse o comandante do CPO2, major M Jorge.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.