Justiça Comunitária: Prefeitura e Tribunal de Justiça renovam parceria

Em mensagem governamental lida durante a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Rio Branco nesta segunda-feira,4, a prefeita Socorro Neri reforçou que o orçamento restrito da Capital do estado impede maiores e tão necessários investimentos para Rio Branco. Durante a leitura do documento que traz um panorama do cenário econômico e apresenta políticas públicas para o Município, Neri destacou a importância da prefeitura e câmara trabalharem juntas no sentido de buscar soluções para investimentos em áreas como iluminação pública, um dos grandes gargalos da cidade.

Após um breve relato da situação econômica do Brasil, ela reiterou que administrar, nesse cenário, exige eleger prioridades, controlar os gastos públicos, reduzir despesas com atividades administrativas para preservar os serviços essenciais que são ofertados diretamente à população. “As administrações responsáveis que me antecederam preservaram a saúde fiscal da Prefeitura, o que significa dizer que há equilíbrio entre receita e despesa; por outro, o quadro de recessão que atinge a economia nacional trouxe restrições ainda maiores à receita do Município que é insuficiente para prover a crescente demanda por serviços municipais, como o da zeladoria da cidade e de manutenção da malha viária”.

Ela citou como exemplo das responsabilidades da prefeitura: a manutenção da malha viária, a limpeza da cidade, 24 mil alunos de 104 escolas, 56 unidades de saúde, 153 equipamentos esportivos, 5 parques 500 refeições do Restaurante Popular, 10 mercados municipais, o transporte público, a ordenação do trânsito e a iluminação pública. Apesar do cenário, de acordo com a prefeita, os resultados alcançados precisam ser comemorados como o IDEB de 6,5 e o fato de Rio Branco, segundo o G1, estar em segundo lugar entre as cidades brasileiras, que cumpriram o que constava no Plano de Governo, num total de 48 % das metas alcançadas.

Com a Câmara Municipal, a intenção da prefeita é colaborar com o funcionamento da casa e fornecer informações sempre que necessário. “De minha parte, farei todo o possível para colaborar com o bom funcionamento desta Casa, disponibilizando nossa equipe, sempre que necessário, para esclarecimentos, informações, consultas, e franqueando completamente a Prefeitura para o trabalho de vossas excelências. A transparência na gestão pública é nossa garantia de que não há espaço para a corrupção e tampouco para a ineficiência. Daremos toda atenção aos órgãos de controle interno e externo, respeitando e valorizando sua atuação”, assegurou ela.

Do governador Gladson Cameli, a prefeita Socorro Neri e o presidente da Câmara, Antônio Moraes, ouviram o compromisso de “manter parcerias e uma relação de respeito e colaboração com todos os níveis de gestão na busca de melhorar a vida das pessoas”.

Encerrando a solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Moraes, ressaltou que apesar das dificuldades financeiras em todos os níveis de gestão, o grande desafio dessa legislatura será a construção da sede própria da Câmara Municipal, que segundo ele “é a única entre as Câmaras das capitais, que não funciona em sede própria e sim alugada”.