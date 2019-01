Criminosos executam pedreiro a tiros no Belo Jardim, trabalhador pode ter sido confundido com faccionado

Depois da reportagem da UOL ser amplamente compartilhada em sites e redes sociais no Acre, a repeito de investigação de suspeita de secretário de polícia do Acre ter envolvimento com o Comando Vermelho, o Governo do Estado divulgou Nota informando do imediato afastamento do Secretário Rêmulo Diniz, até que as investigações sejam concluídas.

NOTA DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

O Governo do Estado do Acre comunica o afastamento do cargo de secretário do Estado de Polícia Civil, do delegado Rêmulo Diniz, até que as investigações que transcorrem no âmbito da Justiça estadual sejam devidamente esclarecidas.

Comunica ainda que o delegado Getúlio Monteiro Teixeira assumirá a função interinamente.

Consciente do dever de cumprir as leis e a ordem, o Governo do Estado do Acre reafirma seu compromisso com a transparência, com a justiça e com o respeito à sociedade acreana.

Governo do Estado do Acre