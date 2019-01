Assaltante apanha de mulher vítima de roubo e pede socorro para a polícia

A Cúpula da Segurança Pública do Acre, foi tomada de surpresa nesta quarta-feira (30), após divulgação de matéria no site UOL e replicado por vários sites do Acre e amplamente compartilhado em redes, gerou Nota de afastamento do Secretário de Polícia Rêmulo Diniz, em que afirma que o delegado ficará afastado até conclusão da investigação. Ao mesmo tempo o Ministério público envia Nota a redação do Ecos da Notícia, negando que não foi investigado.

Nota de Esclarecimento

Com relação à reportagem publicada pelo site de notícias UOL, afirmando que “investigação aponta ligação do Secretário de Polícia Civil com o CV”, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) vem a público esclarecer:

1 – o Delegado de Polícia Civil Rêmulo Diniz, atual Secretário de Estado Polícia Civil do Acre, não foi objeto de investigação no processo criminal em questão;

2 – até o momento de conclusão do inquérito policial não se vislumbrou qualquer ligação da autoridade policial citada com qualquer facção criminosa, valendo salientar que o Delegado de Polícia que presidiu a investigação sequer promoveu o indiciamento do Delegado de Polícia Civil Remullo Diniz em qualquer crime;

3 – informações existentes no inquérito que eventualmente possam caracterizar desvios de conduta ou atos ilícitos envolvendo a autoridade policial em questão foram encaminhadas pelos membros do Ministério Público que autuaram na investigação, no momento de oferecimento da denúncia, à Corregedoria de Policia Civil e à Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial para fins de apuração;

4 – reafirmamos nosso compromisso institucional de isenção, seja de natureza pessoal ou política, no combate ao crime organizado no Estado do Acre e no cumprimento da nossa missão constitucional.

Rio Branco-Ac, 30 de janeiro de 2019

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)

Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Acre