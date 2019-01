Mais um crime de execução em Rio Branco

Uma verdadeira ação de “guerra” foi travada entre policiais militares e suspeitos de serem os executores de um casal e de tentarem matar outro casal na noite de sexta-feira (25), no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações uma guarnição foi acionada via Ciosp para averiguar um chamado de socorro de moradores do Loteamento que informaram sobre dois homicídios e duas tentativas, naquele bairro.

Como solicitado pelos atendentes do Ciosp as pessoas que ligaram já passaram as informações sobre as características dos suspeitos e o veículo em que teriam se evadido do local do crime.

Imediatamente as equipes se dividiram, uma foi para o local do crime enquanto outras saíram em buscas de um veículo modelo strada de cor branca.

Segundo relatos dos militares durante a fuga os criminosos teriam interceptado um veículo, celta de cor vermelha e levaram o motorista e a mulher como reféns seguindo em direção a Via Verde.

Nas proximidades da Terceira Ponte, o veículo em que estavam os reféns e os bandidos foi cercada por viaturas do 2º BPM e do 3º BPM.

Cercados os criminosos não tiveram muitas opções a não ser se entregarem. Antes um dos bandidos pulou no rio Acre e os outros três, mesmo armados perceberam que estavam em desvantagens numéricas e se entregaram.

Foram presos: Geiciclei Ferreira Monteiro, de 25 anos, Everton de Assis, de 20 anos e Gabriel de Sousa Lima, de 22 anos em poder dos mesmos foram apreendidos dois revolveres calibres 38 e duas pistolas.

O casal que teve o carro roubado e foi feito refém foi libertado e o carro restituído.

Os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para as providências legais cabíveis.