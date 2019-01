Estado de alerta: “guerra” entre facções resulta em quatro mortes em menos de 24 horas

Uma mulher e três homens estão entre as vítimas fatais, além de outros vítimas de tentativas de homicídios.

A trégua entre duas facções criminosas que atuam no estado do Acre definitivamente acabou na noite desta sexta-feira (25), quando decidiram medir força com fogo.

Em ações quase que simultâneas três pessoas foram mortas na noite de sexta-feira, uma na tarde deste sábado (26), fora as que sobreviveram e estão internadas em UTIs de Hospitais da capital.

O clima começou a ficar tenso na noite de sexta-feira, quando dois grupos armados das facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho resolveram se enfrentar através de emboscadas, ataques e confrontos marcados. No meio da “guerra” policiais civis e militares em uma Força Tarefa, ainda conseguiram prender cinco faccionados e apreenderam armas.

No início da noite de sexta-feira, o detento monitorado por tornozeleira Matheus Melo da Silva, de 20 anos foi executado a tiros a tiros no residencial Canaã, divisa com Areal e Belo Jardim I, próximo a Escola Manoel Machado.

Menos de uma hora depois um ataque de uma facção no território de outra na Praia do Amapá, resultou na morte de casal de jovens, onde ainda duas pessoas sobrevieram feridas a tiros.

De acordo com informações Fernando do Nascimento da Silva e Cristine Reis de Souza conversavam entre amigos, sendo um adolescente e uma outra mulher irmã de Cristine, quando alguns homens que trafegavam em um veículo modelo Fiat Strada se aproximaram do grupo e começaram a atirar.

No ataque surpresa Fernando Silva, Cristiane e Cristina e um adolescente foram atingidos. Fernando morreu no local, Cristiane foi levada por amigos a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do 2º Distrito, onde deu entrada em estado crítico e morreu minutos depois, e Cristina, irmã de Cristiane mais um adolescente de 14 anos foram feridos na região do abdômen foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Na mesma noite, cerca de três horas depois do primeiro ataque, duas do segundo foi registrado o terceiro confronto, esse ocorrido no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, quando a jovem Sabrina de Oliveira Muniz, de 19 anos foi ferida com um tiro na perna.

Segundo o quer foi apurado, Sabrina e um homem identificado apenas pelo nome de Anderson caminhavam na rua 11 de Dezembro, quando dois homens se aproximaram do casal e o garupa efetuou vários tiros, um dos tiros atingiu a perna de Sabrina.

Ataques reiniciaram na tarde de sábado com mais uma morte

No início da tarde deste sábado (26), Jairo Azevedo de Souza, de 21 anos,

Foi executado a tiros dentro de um Salão de Beleza, localizado na rua Cruzeiro do Sul, no Conjunto Esperança.

Segundo informações de testemunha, vítima estava cortando o cabelo, quando dois homens em uma moto invadiram o salão e efetuaram cerca de quatro tiros, todos atingiram Jairo, sendo que um deles acertou a cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, a vítima já estava morta. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.