Homens são condenados a mais de 70 anos de prisão por assassinatos de primos

Crime foi em fevereiro de 2017 em Cruzeiro do Sul. Suspeitos desligaram padrão de energia para matar vítima.

Joaquim Carlos Vasconcelos, de 21 anos, e Sávio Oliveira Gomes, de 20, foram a júri popular nesta quarta-feira (23), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Eles são acusados da morte dos primos Amauri Lima da Silva, de 29 anos, e Antônio Lucas de Souza, de 21, executados no bairro da Lagoa, no dia 28 de fevereiro de 2017.

O julgamento dos acusados durou mais de 12 horas. Apesar de negarem as acusações desde o dia em que foram presos, em 24 de março de 2107, até o depoimento no banco dos réus, nesta quarta, o corpo de jurados decidiu pela condenação.

Vasconcelos foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores – por ter o envolvimento de um menor no momento dos crimes – e por participação em organização criminosa. Por esses crimes, ele foi sentenciado a 26 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado.

Segundo o promotor que atuou no caso, Júlio César Medeiros, o inquérito da polícia apurou que Vasconcelos teria dado ordens para matar a primeira vítima, Amauri Silva, mas não foi comprovado que ele teria ordenado a execução de Antônio Lucas.

“Para evitar qualquer tipo de excesso, eu mesmo em plenário do júri pedi a absolvição do mandante do primeiro homicídio em relação a segunda vítima. Que, no caso, era o Antônio Lucas, que foi executado apenas como queima de arquivo”, disse o promotor Júlio César Medeiros.

Já o segundo acusado foi sentenciado a 44 anos e 10 meses de prisão. De acordo com o promotor, Gomes teria executado os dois jovens a tiros e foi condenado por duplo homicídio e também pelos crimes de corrupção de menor e participação em organização criminosa.

“No caso, foi um duplo homicídio. Havia uma vítima que era o alvo por ser membro de uma facção rival, só que além desse alvo que foi atingido, apareceu uma outra testemunha no local que foi executada por queima de arquivo. Então, quem deve responder por essa queima de arquivo é o executor. Não seria justo imputar essa condenação também ao mandante do primeiro homicídio”, explicou o promotor.

Vasconcelos e Gomes vão continuar cumprindo pena no presídio Manoel Neri da Siva, na mesma cidade do crime. Os advogados dos acusados não quiseram se posicionar sobre o caso.