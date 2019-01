Carro pega fogo após capotar em rodovia no interior do Acre

Na manhã desta quinta-feira (24), vizinho do pedreiro Oziel Melo da Costa, de 37 anos o encontraram morto dentro da casa onde morava sozinho, localizada no Loteamento Pantanal, no Polo Benfica, região do Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações do CIOSP, vizinhos da vítima acionaram a polícia por volta das 7h30 informando sobre o encontro de um cadáver.

Uma guarnição do 2º Batalhão se deslocou ao endereço e confirmou que o homem estava morto e apresentava marcas de morte violenta por golpes de faca, na região do pescoço, peito e braço.

Familiares da vítima foram avisados e reconheceram o corpo que foi levado ao Instituto Médico Legal – IML para exame cadavérico e posterior liberação para velório.

Parentes de Oziel confirmaram que ele morava sozinho e que era um homem bom e estaria frequentando a Igreja, mas também confirmaram a versão de que ele era usuário de álcool e entorpecentes e quando estava sob efeito de drogas se transformava.

A Polícia ainda não sabe quem matou Oziel, mas as investigações tiveram início a partir do momento em que o corpo foi encontrado.