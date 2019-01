Bandidos assaltam Posto fluvial de combustível e agridem funcionários

Funcionários de um Posto fluvial de combustível ancorado a margem do rio Purus, em Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá viveram momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (23), quando um bando armado formado por cinco homens que supostamente seriam integrantes de uma facção criminosa invadiram o local e obrigaram os funcionários a ficarem deitados de cabeça para baixo, entrando eram amarrados em seguida brutalmente espancados por canos de armas e golpes de terçados.

Enquanto os funcionários eram agredido por dois criminosos, outros três saqueavam o comércio levando bebidas, dinheiro e alimentos.

Segundo denúncia registrada em Boletim de Ocorrência, os bandidos também roubaram um barco com motor de polpa e ao deixarem o local teria gritado palavras de ordem em nome de uma facção criminosa.

A Polícia Civil, ainda não identificou os criminosos, mas busca por imagem de segurança que possam auxiliar na identificação.