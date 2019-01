Lateral esquerdo do sub-20 do Galvez passará por testes no Oeste de São Paulo

Com um bom desempenho realizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vários times ficaram interessados nos garotos do sub-20 do Galvez, além do Erick que irá para o Vasco da Gama, o lateral esquerdo do Imperador, Sidnei Cesar Soares, mais conhecido como Side, se apresentará ao Oeste Futebol Clube no dia quatro de fevereiro.

Ele irá incorporar ao sub-20 do Oeste e passará por um período de 20 dias de testes e adaptação ao clube. O rubro-negro, que não é o Flamengo, disputará a séria “B” do Campeonato Brasileiro de 2019 e a Copa do Brasil de Juniores.

“Essa é uma ótima oportunidade de mostrar o que mais sei fazer, jogar futebol, e a minha ida para o Oeste, é uma porta que se abre na minha vida profissional, espero atender as expectativas e desempenhar um bom futebol, mas sou agradecido ao Galvez e o professor Oziel que confiou em mim”, declarou Sidnei Cesar Soares.

O presidente do Galvez Esporte Clube, Edener Franco, comentou que a ida desses garotos para o futebol dos grandes centros é fruto de um trabalho dedicado desenvolvido nas bases.

“Trabalhamos fortemente com as categorias de base, os garotos não só treinam, mas também recebem disciplina para se tornarem cidadãos de bem além de fazerem o que gosta, e a melhor resposta é essa, o reconhecimento nacional do futebol acreano”, afirmou.