Casal é preso após esfaquear idoso para roubar TV de 42 polegadas no Nova Estação

Criminoso estrangulou mulher dentro de carro e abandonou corpo em matagal, ainda escreveu sigla de uma facção para tentar despistar a polícia.

Desde que o corpo da jovem Guiomar Santos, gravida de quatro meses foi encontrado em um matagal no bairro Floresta Sul, no dia 02 de dezembro do ano passado, que a Polícia Civil intensificou as investigações a respeito do crime e nesta quarta-feira (23), o delegado Martin Hassel apresentou o desfecho das investigações com a prisão do acusado do crime bárbaro que chocou a população da capital do Acre.

De acordo com o delegado, o autor do crime foi o militar da reserva José Eronilson Brandão da Silva, de 51 anos, que foi preso no bairro Ivete Vargas.

A investigação apontou que Eronilson mantinha relação extra conjugal com a jovem morta a pelo menos um ano e que a motivação para o crime teria sido a gravidez não desejada por Eronilson.

“Ele matou a mulher por estrangulamento dentro do carro e depois jogou o corpo no matagal, antes teria escrito a sigla de uma facção em uma fralda e deixado perto do corpo com a intenção de confundi a polícia, mas o plano não deu certo, pois trabalhamos com provas e o resultado é a prisão desde homem que foi indiciado por crime de feminicidio” declarou a autoridade policial.