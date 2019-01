Polícia Civil do Acre prende homem que morava com menina de 12 anos que estava desaparecida de Rondônia

A Polícia Civil do município de Acrelândia, interior do Acre prendeu um homem de 23 anos, que estava morando com uma menina de 12 anos, que estava desaparecida do Distrito de Vista Alegre do Abunã, no estado de Rondônia.

De acordo com informações a Polícia do vizinho estado informou o desaparecimento da menor, a polícia do estado do Acre.

Através de denúncia anônima, policiais do município de Acrelândia, foram informados que a menina estava morando com um rapaz naquela cidade.

Levada a Delegacia a menina confirmou que estava morando com o rapaz e que teria mantido relações sexuais com ele.

A garota contou também que fugiu de casa porque era maltratada pelos pais e conheceu o rapaz de 23 anos, quando fugia em direção ao estado do Acre. Durante a viagem eles passaram a se gostar e ela decidiu morar com ele.

A menor foi ouvida pelo delegado da cidade e o rapaz foi preso por crime de estupro de vulnerável, já que ambos confirmaram terem tido relações sexuais, embora tenham alegado que o ato teria sido com o consentimento da garota, mesmo assim confira crime.